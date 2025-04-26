Yurttaşlardan Gerenlik Koyu’nu özelleştirme ihalesine tepki: Yönetmeliği geri çekin

Kaş Çevre ve Kültür Derneği'nin çağrısıyla dün bölgede yaşayan yurttaşlar Gerenlik Koyu için bir araya geldi.

Öğle saatlerinde yapılan basın açıklamasına milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Açıklamada, 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Patara/Gelemiş Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olan, Gerenlik Koyu’nun da (Çığlı Muar) içinde olduğu 77 dönümYö büyüklüğünde orman arazisinin “Konaklamasız Orman Parkı” adı altında ihaleye çıkarılarak halkın kullanımından alınıp özelleştirilmesi protesto edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslenen yurttaşlar, "Orman Kanununa, Kıyı Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa en önemlisi Anayasamıza aykırı olan 'Orman Parkı Yönetmeliğini' geri çekin!" dediler.

Yurttaşlar, tüm halkı ihalenin yapılacağı 29 Nisan Salı günü, Saat 10:30’da Kaş Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasına davet etti.