Yurttaşları gözaltına alıp iş makinelerini çıkardılar

Haber Merkezi

Trabzon’un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Erikli Yaylası’nda altın madeni arama çalışmaları için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan iş makinelerini yaylaya çıkarmak isteyen Sayer Enerji’ye yurttaşlar tepki gösterdi.

Bunun ardından Araklı Karadere Vadisi ve Yayları Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Şener Şengül ve 15 kişi gözaltına alındı. İş makinelerinin yaylaya çıkarılınca gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Şengül, “Sayer Enerji, ÇED süreci tamamlanmadan hukuksuz bir şekilde baskın yaparak onlarca Jandarma korumasıyla iş makinelerini yaylaya götürdü. Biz yaşam alanlarımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.