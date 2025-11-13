Yurttaşların içi ısınıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi 2019 yılından bu yana devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte işe ve okula gidenlerin yanı sıra, tadını sevdiği için evinden çıkıp gelen yurttaşlardan da tam not alıyor.

2019 yılından bu yana devam eden proje, Mersin genelinde büyük ilgi görüyor. Kent merkeziyle birlikte Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke’de haftanın 6 günü toplam 60 noktada; sanayi siteleri, okul, hastane önleri, kavşaklar ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde hizmet veren projeyle, bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde vatandaşa ulaşıldı. Yurttaşlar, çorba noktalarının güncel konumlarını, Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi ve Teksin uygulaması üzerinden öğrenebilir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Selime Canlı, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi hakkında bilgi vererek, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana, işine yetişmeye çalışan vatandaşlarımızın ve okula giden öğrencilerimizin içini, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesiyle ısıtıyoruz. Haftada 6 gün boyunca kent merkezinde, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke’de toplam 60 noktada hizmet veriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ikramı olan çorbanın çok güzel olduğunu ve severek içtiklerini anlatan Gülseren Elveren, “Böyle bir hizmet verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu benim için büyük bir keyif” dedi. Osman Soyer, “Türkiye’de insanların ve vatanın faydasına hizmet yapanlara minnettarız. Allah onların yüzünü güldürsün. Güzel oldu, sabah sabah içimiz ısındı” diye konuştu.

Öğrenci Mustafa Ay, “Okula gidiyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin çorba dağıtımını gördüm. Aldım, hoşuma gitti. Hem sağlıklı, hem tadı güzel ve ücretsiz olması çok iyi” ifadelerini kullandı. Hasan Turhan, “Sabah işe giderken çorbamı alıyorum. Çorbadan da diğer hizmetlerinden de çok memnunuz” diye konuştu.

Güne Büyükşehir’in çorbası ile başladığını söyleyen Kadir Emekli, “Sabah bizler erkenden işe giderken çorbamızı içiyoruz. Hem işe gidenler, hem okula gidenler alıyor. Bir simit olmuş 20 lira” dedi. Durdu Koca ise, “Bu soğuk havada güzel bir şey yapıyorlar. Öğrencisi var, aç olanı var. Çok güzel bir hizmet” ifadelerini kullandı.