Yurttaşların sesi Tandoğan’dan yükselecek: Hakkımız olanı haykıracağız

Yurttaş Birlikteliği, 6 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da Ankara Tandoğan’da yapılacak “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingi için çalışmalarını sürdürüyor. Miting öncesi BirGün’e açıklamalarda bulunan Yurttaş Birlikteliği Sözcüsü Şenal Sarıhan, “6 Aralık’ta hep birlikte emeklinin, emekçinin, kadının, erkeğin, engellinin, gençliğin talepleriyle Tandoğan'da olacağız. Kendi emeğimizin bir parçasıyla oluşturduğumuz, vergilendirerek bütçeyi oluşturduğumuz gerçeği karşısında o bütçenin bizim hakkımız olduğunu ifade eden ve bu hakkın gaspına karşı tepkimizi sunan bir miting gerçekleştireceğiz” dedi.

Yurttaş Birlikteliği içerisinde bulunan 70 kuruluşun bir arada olduğunu ifade eden Sarıhan, “Ya hep beraber, ya hep beraber’ diyoruz. Hep birlikte haklarımızı almak için mücadele edeceğimizi, bu hakları kazanacağımızı umut ediyoruz ve bu umudu yükseltiyoruz. Çağrımız bütün yurttaşlaradır, tüm kamuoyunu mücadeleye davet ediyoruz.” “

HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Türkiye Ormancılar Derneği Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında ise talepler şöyle sıralandı: “Adil bir vergi sistemi ve insanca yaşamamıza yetecek bir gelir için toplumun tüm dezavantajlı kesimlerinin de katılımıyla ‘katılımcı bütçe’ hazırlanmalı. Asgari ücret ile en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çekilmesi, emekli aylığının ise yoksulluk sınırı da gözetilerek en düşük memur maaşından az olmamalı. Üniversite öğrencilerinin başta barınma, beslenme ve eğitim giderleri olmak üzere tüm zorunlu gereksinimlerinin karşılanması için aylık 30 bin lira karşılıksız burs ve kredi ödenmeli. Emekli ve emekçi maaşları ile öğrenci kredilerinin artışında; TÜİK’in gerçek dışı verileri değil, bağımsız kurumların verileri esas alınmalı ve yalnızca TÜFE oranı değil, refah payı da eklenmeli. Yılda iki kez emeklilere ödenen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin, işçi ve kamu çalışanlarını da kapsayacak şekilde bir maaş tutarında ve yılda dört kez ödenmesi sağlanmalı.. Tüm yurttaşlar için ücretsiz sağlık hizmeti, anayasal güvenceye kavuşturularak, emeklilerden alınan ilaç, muayene, tahlil, tetkik ve tedavi katkı payları kaldırılmalı. Halen yetersiz olan 18 bin yatak kapasiteli resmi huzurevi sayı ve kapasitesi artırılarak, 50 bin yatağa çıkarılmalı. Emekli, işçi, işsiz, çiftçi, öğrenci ve kamu çalışanlarının sendikalaşması ve toplu sözleşme hakkı önündeki fiili engeller kaldırılarak, emekli sendikaları Anayasal güvenceye kavuşturulmalı. EYT’lilerin haklı istemleri doğrultusunda yasal düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmeli. Engellilerin sakatlık oranları, objektif olarak değerlendirilip erken emeklilik hakkı tanınmalı.”

BİRLİKTE GÜÇ VAR

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise mitinge ilişkin, “İktidarın ekonomi politikalarını eleştireceğiz, ülkeyi yönetemediğini anlatacağız. Emeklilerin ve çalışanların içinde bulunduğu zor koşulları anlatacağız. Bugün bir emekli maaşı artık bırakın kira sadece gıdaya bile yetmiyor. Bunları anlatacağız ve hükümetten 2026 bütçesinde emeklilere yeterince pay ayırmasını isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

“YILLARCA EMEK VERDİK”

En düşük emekli maaşı ile geçimin imkansız olduğuna vurgu yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Keçiören Şube Başkanı Zerrin İğdeler de, şunları söyledi: “En düşük emekli maaşının memur maaşıyla dahi eşitlenmesi için hiçbir şey yapılmıyor. Öte yandan muayenede emeklilerden kesilen katkı payının kaldırılması lazım. Parasız sağlık hizmetlerine erişebilmek lazım. Biz emekliler yıllarca topluma hizmet için her şeyi yaptık, emek kattık, dişimizi tırnağımıza taktık. Ama Türkiye'de gelinen son nokta bu. Tüm halkımızı 6 Aralık’ta destek vermeye davet ediyorum.”