Yurttaştan akaryakıt zamlarına tepki: Zamdan usandık, ne yapacağımızı bilmiyoruz

Otogaza gelen 4 lira 29 kuruşluk zam Osmaniyeli sürücülerin tepkisine yol açtı. Bazı yurttaşlar, maliyetler nedeniyle araç kullanmayı kısıtlamak zorunda kalacaklarını belirtti.

Bir yurttaş, "Benim aldığımın yarısından fazlası zaten gaza, yakıta gidiyor. Bazı yerlere de yaya gitmem gerekecek" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Otogazın litre fiyatı 4 lira 29 kuruş arttı. Bu, LPG’ye tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar gelen zamlara tepki gösterdi.

Yakıt almak için benzin istasyonuna gelen bir yurttaş, "Zam gelmeden depoyu doldurayım diyorum. Artık yapacak bir şey yok, bundan sonrasına katlanacağız. Benim aldığımın yarısından fazlası zaten gaza, yakıta gidiyor. Bazı yerlere de yaya gitmem gerekecek. Öyle eskisi gibi gezme bitti artık" dedi.

İnşaat işçisi bir yurttaş, "Her gün kaç kilometre yol gidiyoruz. İnşaatta çalışıyoruz, ekmeği zor buluyoruz. Halimiz ortada, bir yere gidemiyoruz ki zaten; iş, ev. Yani gezme gibi niyetimiz yok" diye konuştu.

Bir ilçe sakini, "Zamdan usandık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullanırken, çifçilik yaparak geçimini sağlayan bir yurttaş, "Yevmiyede çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güllük gülistanlık diyoruz, değil mi? Hiç de güllük gülistanlık değil. Gideriz yevmiyeye 1.500, 2 bin liraya çalışırız, yine de Elhamdülillah der şükrederiz bu duruma, başka bir şey değil yani. Arabanın marşına basmamak için en az 10 kere düşüneceğiz" dedi.

''BU HALK DAHA NE KADAR GÖZ YUMACAK''

Bir başka yurttaş ise şunları söyledi:

"Daha geçen hafta binmiştim arabaya, 700 lira ile depoyu dolduruyorduk, şu an depo 1000 liraya yakın doldu. Halk daha ne kadar şaşırabilir diyorum artık biz şaşırmıyoruz da. İnsanlar hiç mi arabaya binmeyecek? Bu insanlar hiç mi karnını doyuramayacak? Bu halk daha ne kadar göz yumacak? Bizim ülkemizde de gaz üretiliyor, biz hala dışarıdan yemeye devam ediyoruz. Nerede bizim petrollerimiz? Şikayetçiyim artık, yaşanılacak hal kalmadı. Artık hiçbir şey bize sürpriz değil. Her şey başımıza gelebiliyor."