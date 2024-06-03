Yurttaştan Erdoğan'ı şikayet eden Sinan Oğan'a: "Niye gittin de yamandın o zaman ona"

Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın açılışında konuşan Sinan Oğan, “Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde Cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini sıralarken bizim için, onu söylemeye bile gerek yok demişti” dedi. O sırada bir yurttaş ise Oğan’a “Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın açılışında bir yurttaşın tepkisi ile karşılaştı.

Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı açılışı için Çorum’a gitti.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan parti binasının açılış törenine katılan Sinan Oğan, basın açıklaması yaparak gündemi değerlendirdi.

“ERKEN SEÇİM YAPILACAĞI KANAATİNDEYİZ”

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, Türkiye’nin bir erken seçime gidebileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılsa da biz bunun erken yapılacağı kanaatindeyiz. Biz siyasette aktör olmak için varız. Tarafsız kalıp taraftarlarımızın bir kısmını Millet İttifakı’na, diğer bir kısmını da Cumhur İttifakı’na kaptırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Türkiye’nin en önemli seçiminde bize bir görev düşmüşse bir köşeye çekilip biz oynamıyoruz deme şansımız yoktu. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı’ndan birini destekleyecektik. İki aşamalı bir süreçte hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Önümüzdeki 4 seneyi doğru bir planlama ile geçirmek gerekirdi. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılsa da biz bunun erken yapılacağı kanaatindeyiz.”

''PEKİ NİYE GİTTİN DE YAMANDIN O ZAMAN ONA?''

Oğan konuşmasının devamında “Cumhurbaşkanı adayları bizi yok saymaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde Cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini sıralarken bizim için, onu söylemeye bile gerek yok demişti” ifadesini kullandığı sırada bir yurttaş tarafından sözü kesilerek ''Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?'' tepkisini aldı.

Bu sözler üzerine ise Oğan, “Anlatacağım hepsini sadece dinleyin. Bizim Allah'a şükür veremeyecek hesabımız yoktur. Her yaptığımız hakaretin, her attığımız adımın bir hesabı bir kitabı vardır” dedi.