Yurttaştan kasaya köprü kuruldu

AKP iktidarında hemen her alanda büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalan yurttaşlar, paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını dahi kullanamaz hale geldi.

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizde en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken yurttaşlar, yüksek ulaşım maliyetleri ile baş başa bırakıldı.

Cep yakan ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretlerine birbiri ardında yapılan zamlar da yurttaşın ulaşım hakkına vurulan darbeyi daha da derinleştirdi. FSM ve Çanakkale köprülerinin de aralarında olduğu çok sayıda köprü ve otoyolun geçiş ücretleri, 2023-2026 döneminde ikiye katlandı.

GEÇİŞ ÜCRETİ FIRLADI

Merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. Henüz bayram tatili verilerini içermeyen merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde yol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden elde edilen gelirin, 500 milyon TL’ye dayandığı öğrenildi.

Paralı yol, köprü ve tünellerden geçen yurttaşlardan 2023 yılında 563 milyon 335 bin TL toplandığı belirtildi. Geçiş ücretlerine yapılan zam nedeniyle merkezi bütçenin yol, köprü ve tünellerden elde ettiği gelir 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 1 milyar 285 milyon 649 bin TL ve 1 milyar 883 milyon 769 bin TL’ye fırladı.

TAHSİLATLA DOLDU

Ocak-Nisan 2026 döneminin yol, köprü ve tünel gelirinin yüksekliği de dikkati çekti. Kasaya, 2026 yılının henüz ilk dört ayında giren geçiş ücretleri toplamı, 484 milyon 694 bin TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan 2026 döneminin yol, köprü ve tünel geliri, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 67 milyon 638 bin TL

Şubat: 56 milyon 776 bin TL

Mart: 133 milyon 313 bin TL

Nisan: 226 milyon 966 bin TL