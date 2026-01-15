Yurttaştan topla TÜGVA’ya harca

TÜGVA il ve ilçe temsilcilerinin bin 400 kişilik umre ziyaretinin Mekke ve Medine’deki ulaşım giderleri ile otel ücretlerinin Diyanet tarafından karşılandığı belirtildi. Diyanet’in, Mekke’de beş yıldızlı otelde konaklayan heyet için 40 milyon TL’ye yakın harcama yaptığı savunuldu.

BirGün’ün haberi kamuoyunda geniş yankı buldu. Skandala yönelik yeni iddialar da gündeme getirildi.

KARAR ERBAŞ’TAN

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TÜGVA heyetinin umre ziyaretine yönelik karar, Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş döneminde alındı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise “Devlette devamlılık esastır” diyerek kararı uyguladı.

GİRİŞ SAATİ TARTIŞMASI

İddiaya göre heyet, giriş saati 15.00 olan otele sabah saatlerinde ulaştı. Anju Otel’in lobisine gelen heyet, odalara yerleşmek istedi. Sorun çözülemeyince otelde kahvaltı yapıldı. Heyetin kahvaltısının, Diyanet tarafından karşılandığı bildirildi.

VIP OTOBÜS

Diyanet’in Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek, TÜGVA heyeti ile ilgilendi. Heyettekilerin bir bölümünün, umre için 500 dolarlık sembolik bir ücret ödediği, heyetteki bazı isimlerin ise sembolik ücreti dahi ödemediği belirtildi. Hazırlanan gezi programlarına uyulmadığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ödemesi yapılan tur şirketine ait otobüslerin, son dakika istekleri nedeniyle kullanılamadığı, onlarca yeni otobüs kiralanmak zorunda kalındığı iddia edildi.

Heyetteki bazı isimlerin, ailelerini de yanında götürdüğü öğrenildi. Diyanet görevlileri programı, “Bizi bu kadar zorlayan başka bir kafile olmamıştır” sözleriyle özetledi. Programda yaşanan tüm sorunların Hac Umre Genel Müdürlüğü’ne yazılı ve şifahi olarak iletildiği ancak çözüm bulunamadığı aktarıldı.

ERBAŞ’IN İZİNDE

Mekke ve Medine'de heyete sunulan bütün hizmetlerin yurttaştan alınan hac ve umre ücretlerinden elde edilen kârlardan karşılandığını belirten Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Artık hakikatleri konuşma zamanı geldi. Yakında Diyanet üzerinden yapılan tüm hukuksuz işleri, tüm skandalları, tüm ahlaksızlıkları, aldatmaları ve pislikleri duyacağız. Başkanlık personelinin tamamı çok kızgın. Yeni başkan bu işlere onay verip skandalları görmezden gelerek Erbaş'ın izinde olduğunu kabul etmiştir."