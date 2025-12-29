Yurttaştan topladı 'dışarıya' saçtı: TRT’den 25,8 milyar TL'lik bandrol geliri

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tartışılan TRT’nin 2024 yılı mali hesapları denetimden geçirildi. Sayıştay denetimleri, kurumun yurttaşın vergileriyle sağladığı fahiş kazancı ortaya koydu. Mali tablolar öte yandan, TRT’nin kurum dışından temin ettiği yapımlar için kullandığı rekor kaynağı da açığa çıkardı.

Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2024 yılı bilançosu belli oldu. Kurumun 2024 yılında 5 milyar 191 milyon 812 bin TL’lik kâr ettiği tespit edildi.

FAHİŞ BANDROL GELİRİ

TRT’nin 2024 yılındaki 30 milyar 892 milyon 689 bin TL’lik gelirinin yüzde 83,6’sı, bandrol gelirlerinden oluştu. Kurumun, yurttaşın elektronik ürün alışverişinden aldığı payı ifade eden 2024 yılı bandrol geliri kayıtlara, 25 milyar 824 milyon 731 bin TL olarak geçti. Kurumun 2024 yılı bandrol gelirinde 2023 yılına oranla yaşanan artış, yüzde 45 olarak hesaplandı.

TRT’nin bandrol gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da dikkati çekti. Buna göre, 2016’da 962,1 milyon TL olan TRT’nin bandrol geliri, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

>> 2018: 1 milyar 702 milyon 800 bin TL

>> 2020: 2 milyar 619 milyon 528 bin TL

>> 2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

>> 2024: 25 milyar 824 milyon 731 bin TL

KONUKLARA AKAN PARALAR

TRT’nin yurttaşın vergilerini harcama tercihleri de mali denetimler ile ortaya konuldu. Kurum dışından temin edilen haber ve haber programları için 5 milyar 482 milyon 404 bin TL’lik kaynak kullanıldığı kaydedildi. Kurum dışından temin edilen yapım ve programlar için kullanılan kaynak ise mali raporlara, 5 milyar 660 milyon 177 bin TL olarak yansıdı. TRT, “TV ve radyo programları için kurum dışı şahıslardan yapılan muhtelif hizmet alımları” için ise 2024 yılında 399 milyon 375 bin TL ödedi.

TRT’nin 2024 yılındaki diğer bazı gelir kalemleri ise rapora şöyle yazıldı:

>> TV-Radyo ilan reklam geliri: 3,7 milyar TL

>> Sponsorluk geliri: 126,1 milyon TL