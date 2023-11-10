Yürüyen Köşk’te 10 Kasım yoğunluğu

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85.yıl dönümünde Atatürk’ün Yalova’da bulunan evi Yürüyen Köşk’te ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hem Yalova’da hem de çevre illerden gelen birçok yurttaş Yürüyen Köşk’e geldi.

Sabah saatlerinde mesainin başlaması ile birlikte Yürüyen Köşk’te ziyaretçi yoğunluğu başladı.

Saatler 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova Yürüyen Köşk’te de saygı duruşunda bulunuldu. Ardından öğrenciler ve velilere rehberler eşliğinde Yürüyen Köşk hikâyesi anlatıldı.

Ziyaretin ardından çok sayıda yurttaş ve öğrenciler günün anısına Yürüyen Köşk önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.