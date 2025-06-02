Yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki çocuğa çarptı

Büyükçekmece’de yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil’de dün meydan geldi. İddialara göre, yasak olmasına rağmen insanların yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki Muhammed Taha Toraman’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Sürücüde gözaltına alındı. Öte yandan, çocuğun vücudunda kırılar olduğu öğrenildi.