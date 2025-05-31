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Yürüyüş yolundaki yılan esnafı korkuttu

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 21:20
  • Giriş: 31.05.2025 21:20
  • Güncelleme: 31.05.2025 21:20
Kaynak: İHA
Yürüyüş yolundaki yılan esnafı korkuttu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yürüyüş yolunda görülen yılan, esnaf arasında paniğe neden oldu.
Olay, Tecde Mahallesi’nde, esnaf konteynerlerinin yer aldığı yürüyüş yolunda meydana geldi. Gündüz saatlerinde taş duvarın arasında hareketsiz şekilde duran yılanı gören esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılanın engerek cinsi olduğu belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamaya çalışsa da yılan kaçarak gözden kayboldu.

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