Yürüyüşçüler, Brezilya’da 3 Türkiye rekoru kırdı

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun açıklamasına göre organizasyonda ay-yıldızlı ekibi 13 sporcu temsil etti.

Şampiyonada milli atletler, maraton yürüyüş ve yarı maraton yürüyüş branşlarında toplam 3 Türkiye rekoru kırdı.

AYŞE ASLAN KADINLAR REKORUNU KIRDI

Kadınlar maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3.48.48’lik derecesiyle 13’üncü sırayı alırken Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Aynı yarışta Kader Güvenç 18’inci sırayı elde ederken, Esma Öztekin yarışı tamamlayamadı.

Kadınlar yarı maraton yürüyüşte Meryem Bekmez, 1.41.30’luk derecesiyle 22’nci sırada yer alarak bir diğer Türkiye rekoruna imza attı.

MAZLUK DEMİR'DEN REKOR

Erkekler yarı maraton yürüyüşte ise Mazlum Demir, 1.31.58’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 28’inci olurken, Salih Korkmaz 1.32.15 ile 29’uncu sırada yer aldı.

Erkekler maraton yürüyüşte Ozan Bayram ve Harun Bilir yarışı tamamlayamazken, Diyar Bayram diskalifiye edildi.

Kadınlar 20 yaş altı 10 kilometre yürüyüşte Şerife Berra Güven 17’nci, İpek Özkavlak 30’uncu sırayı alırken milli takım 47 puanla 8’inci oldu. 20 yaş altı erkekler 10 kilometre yürüyüşte ise Azadullah Beğçe 22’nci sırada yer aldı.