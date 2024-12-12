Yürüyüşleri engellenen Polonez işçilerinden vali ve emniyet müdürleri hakkında suç duyurusu

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve seslerini duyurmak için Ankara'ya yürüyüşleri engellenen Polonez işçileri ile Halkçı Hukukçular, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez Gıda Fabrikası işçileri yaklaşık 5 aydır hakları için mücadele ediyor. Fabrika önünde haftalar süren eylem sonrası işçiler, seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek istedi. Çatalca Adliyesi önünden Ankara'ya hareket etmelerine izin verilmeyen işçilerin adliye önündeki nöbetleri sürüyor. Açlık grevine devam eden işçiler, giydikleri beyaz kefenle bekleyişini sürdürürken; çevik kuvvet ekipleri de adliye çevresini barikatlarla kapatarak geniş önlem aldı.

Polonez işçileri ile Halkçı Hukukçular, yürüyüşün engellenmesi nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle hürriyeti tahdit" suçlarından Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ANAYASAL YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI YASAYA AYKIRI OLARAK ENGELLEYENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Suç duyurusunun ardından işçiler çağrı üzerine savcılığa giderek ifade verdi. İşçiler ifadesinde şunları kaydetti:

"Polonez isimli fabrikada işçi olarak çalışmakta iken Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduğum için başka işçi arkadaşlarım ile birlikte haksız ve yasaya aykırı olarak işten çıkarıldım. Bu durum ile ilgili olarak 6 Aralık 2024 tarihinde diğer işçi arkadaşlarım ile birlikte Ankara'ya yürüyüş yapmak üzere toplandık. Çatalca Adliyesi önünde basın açıklaması sonrası toplu olarak tek sıra halinde, trafiği aksatmayacak şekilde yola çıkacaktık. Ancak Çatalca Adliyesi önünde kolluk kuvvetleri tarafından etrafımız kuşatıldı. Yürüyüş yapmamız engellendi. Bugün itibari ile 6 gündür olumsuz hava koşullarında yürüyüş hakkını kullanmamız engellenmektedir. Zira çevremizi kuşatan polis memurları arkadaşlarımız rahatsızlandığı zaman ambulansın gelmesini geciktirerek engel olmaya çalışıyorlar. Polis memurları amirlerinden aldıkları emirleri yerine getiriyor olsalar dahi bu emrin konusu suç teşkil etmektedir. Anayasal yürüyüş hakkımızı yasaya aykırı olarak engelleyen İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan ve savcılığınızca tespit edilecek diğer kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Ayrıca yapmış olduğumuz bekleyiş dolayısıyla etrafımızı kuşatan kolluk görevlilerinden şikayetçiyim."

"ADALETSİZLİK TAM DA ADALET SARAYININ ÖNÜNDE CEREYAN EDİYOR"

İşçilerin avukatlarından Halkçı Hukukçular'dan Kerim Bütün, Çatalca Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Burada 'hürriyeti tahdit' suçu işlenmektedir. Şu anda bir yere gitmenin engellenmesi hukuken suçtur. Burası kuşatma altındadır. Adliyeyi de kuşatma altına almış vaziyetteler. Bu neden yapılıyor? Ürdünlü bir patronun gönlü hoş olsun diye. İşçiler açlık grevine halen devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2020 yılında vermiş olduğu kararda şehirler arası yollarda yürüyüş yapmasını engelleyen kural iptal edilmiştir. Trafik aksamayacak şekilde yürüyüş yapılmasında hukuki hiçbir engel yoktur. Adaletsizlik tam da adalet sarayının önünde cereyan ediyor. Şu zulme dur diyecek bir tane yürekli insan var mı" dedi.