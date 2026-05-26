"Yürüyüşümüz sürecek"

Anayasa hukukçusu ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz CHP Genel Merkezi’ne yönelik müdahaleyi BirGün TV’ye değerlendirdi.

“Türk siyasi tarihi, yargının milli iradeye ve kurumsal yapılara müdahale edildiği pek çok karanlık döneme sahne oldu" diyen Boyunsuz "Ancak Bölge Adliye Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı, hukuk tarihindeki absürtlük sınırlarını tamamen zorlayan yeni bir eşiği temsil ediyor. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’nun açık hükümlerini görmezden gelerek, dernekler mevzuatından devşirilen uydurma maddelerle ana muhalefet partisine müdahale etmek, eşinden memnun olmayan birinin boşanmak için aile mahkemesi yerine tüketici mahkemesine gidip "bu bozuk çıktı, iade ediyorum" demesine benziyor" ifadelerini kullandı.

MEŞRUİYET ÇABASI

"Bu karar, yalnızca CHP’nin iç işleyişine yönelik teknik bir ihtilaf değil, doğrudan Türk demokrasisine ve seçimli rekabetçi rejime karşı girişilen sistemli bir operasyondur" yorumunu yapan Boyunsuz sözlerinin devamında şöyle konuştu: "Kararın arkasındaki temel motivasyon, iktidarın kendi eliyle çizdiği "kontrollü muhalefet" şablonuna sadık kalacak yapıları inşa etmektir. Nitekim partiden tasfiye edilmiş, tabanda karşılığı kalmamış ve son kurultaylarda aday olma cesareti bile gösterememiş bir takım "siyaset esnaflarının", iktidarın bu karanlık projesine payanda olmaya heveslenmesi de bu sebepledir. İki yıl boyunca akıllarına gelmeyen usulsüzlük iddialarını bugün hukuki bir kılıfla piyasaya sürenler, havuz medyasının ekranlarında ağırlanarak meşruiyet devşirmeye çalışıyorlar.

Anayasa’nın 79. ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddeleri uyarınca, kurultayların ve seçimlerin tek denetçisi seçim yargısıdır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilen mazbatalar hala geçerliliğini korurken, adli yargı eliyle bir siyasi partiye kayyum mantığıyla genel başkan veya yönetici tayin etmeye çalışmak açık bir yetki gaspıdır. Hiçbir yargı organının partilerin özerk iradesini ipotek altına alma yetkisi yoktur; böyle bir zorlama anayasal örgütlenme hakkının özünü ortadan kaldırır.

Ancak bu karanlık tablo, aynı zamanda CHP ve tüm Türkiye muhalefeti için tarihi bir arınma ve bütünleşme fırsatını da beraberinde getiriyor. CHP Genel Merkezi’nin polis zoruyla, plastik kurşunlarla tahrip edilerek boşatılması hafızalara kazınan çirkin bir manzara olsa da bu baskı rejimi karşısında Özgür Özel’in sergilediği duruş tarihi bir kırılma noktası. Yağmur ve dolu altında, TOMA’ların gölgesinde halkla birlikte Meclis’e yürüyen Özel, sadece CHP’nin seçilmiş genel başkanı olarak kalmamış, Türkiye’de demokrasi ve özgürlük talep eden tüm halk kesimlerinin ve muhalefetin fiili lideri konumuna yükselmiştir.

HALKLA BİRLEŞECEĞİZ

Net, şeffaf, enerjik ve adanmış siyaset tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen Özgür Özel liderliğindeki CHP, bugün tabanı ve seçmeniyle uzun yıllardan sonra ilk kez bu denli güçlü bir biçimde bütünleşmiştir. Yaratılan tüm hukuki kaosa ve belirsizlik sisine rağmen, parti tüzüğünün verdiği yetkilerle derhal meşru kurultay zeminine gidilecek ve o binalarda oturanlar halkın iradesiyle yalnızlaştırılacaktır. Egemenliği milletten alıp emperyalist odakların ve onların yerli işbirlikçilerinin eline teslim etmek isteyenlere karşı bu maç henüz bitmemiştir. CHP, içindeki gölgelerden arınmış olarak halkla birleşecek ve durdurulamaz iktidar yürüyüşünü büyüterek sürdürecektir.