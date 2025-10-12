Yusuf Atılgan Roman Ödülü'nün sahibi belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yazar Yusuf Atılgan’ın adını yaşatmak ve edebiyat dünyasına yeni romanlar kazandırmak amacıyla düzenlediği, "Yusuf Atılgan Roman Ödülü" yarışmasının sonuçlarını açıklandı.

Yarışmada, "Su Fırtınası" adlı romanıyla Gönül Çatalca birinciliğe layık görülürken; Seçici Kurul Özel Ödülü, "Velda’nın Ölümü" adlı romanıyla İnci Aral’a verildi. 104 romanın katıldığı yarışmanın ödül töreni Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Seçici Kurul üyeleri Nedim Gürsel, Hidayet Karakul, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol, Yusuf Atılgan ile olan anılarını, onun tarzının kendilerine olan etkilerini anlattı. Atılgan’ın oğlu Mehmet Atılgan da yaşadıkları evin müze olması fikrini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, "Atılgan, bu şehrin en önemli kültürel miraslarından biridir. Sanatçılarımızın isimlerini yaşatmalıyız. Çünkü bir kent, kültürle kent olur. Önümüzdeki dönemde İlhan Berk Şiir Ödülleri’ni de açıklayacağız. Yusuf Atılgan Müzesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.