Yusuf Can Zeybek, başpehlivan oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek kaldı. İki güreççinin mücadelesinde kazanan Yusuz Can Zeybek oldu. Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Zeybek, taraftarlarının omuzlarında sevinç turu attı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün kıran kırana mücadeleler yaşandı. Rakipleriyle kol bağlayan 4 başpehlivandan 2'si rakibi yenerek finale yükseldi. Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Mustafa Taş rakibi Serhat Gökmen'i devirerek finale yükseldi. Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki müsabaka ise 1 saat 9 dakika sürerken, Yusuf Can adını finale yazdırmayı başardı.

Yarı finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan oldu.

