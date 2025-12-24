Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yusuf Demir için Süper Lig’den bir kulübün devreye girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Eyüpspor, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. İstanbul temsilcisinin, Yusuf Demir’in durumu hakkında Galatasaray yönetimiyle temas kurduğu ve olası şartları değerlendirdiği belirtildi.

Teknik heyetin de genç oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı ifade edilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin seyrine göre sürecin netlik kazanması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla sınırlı süre alan Yusuf Demir, lig ve kupada toplam 2 maçta görev yaptı.