Yusuf Dikeç atışıyla gündem oldu

Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla gündem oldu. Dikeç'in göz kapağı ve kulak koruması gibi teçhizat tercih etmemesi dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, atış tarzıyla ilgi çekti.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.