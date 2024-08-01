Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç'in hayatı, kariyeri ve başarıları

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları içerisinde ortaya koyduğu performansla birlikte adından söz ettiren Yusuf Dikeç yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda havalı tabanca karışık kategorisinde ikinci olmalarıyla birlikte Yusuf Dikeç'in hayatı, kariyeri ve başarıları gündeme geldi. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç nereli, kaç yaşında? İşte Yusuf Dikeç'in hayatı, kariyeri ve başarıları!

33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan ulusal takımımızın ikinci olup gümüş madalya kazanmasının ardından yurttaşlar yarışma sırasında herhangi bir ekipman kullanmayan ve oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yusuf Dikeç kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç nereli, kaç yaşında? İşte Yusuf Dikeç'in hayatı, kariyeri ve başarıları!

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dileç 1 Ocak 1973, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi doğumlu Türk atıcılık sorcusudur. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Yusuf Dikeç eğitim hayatına Harp Okulu'nda sürdürdü. Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görevini sürdüren Yusuf Dikeç spor hayatını Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde Tabanca kategorisinde sürdürmektedir.

YUSUF DİKEÇ'İN SPOR KARİYERİ VE BAŞARILARI

Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in spor kariyeri ve elde ettiği başarıları şu şekilde:

2012 Yaz Olimpiyat Oyunları: 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca kategorilerinde yarıştı

10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca kategorilerinde yarıştı 2013 Akdeniz Oyunları: Altın ve gümüş madalya kazandı

Altın ve gümüş madalya kazandı 2016 Yaz Olimpiyatları: 50 metre tabanca kategorisinde 22. oldu

50 metre tabanca kategorisinde 22. oldu 2024 Yaz Olimpiyatları: Karma 10 m havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı

Yusuf Dikeç atışıyla dünyada gündem oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, atış tarzıyla ilgi çekti.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.