Yusuf Dikeç ve Elon Musk arasında İstanbul diyaloğu

Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından X CEO'su Elon Musk'ı etiketleyerek paylaşım yaptı.

3 Ağustos'ta hesabını açtıktan iki gün sonra Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, şunları yazdı:

"Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?"

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD