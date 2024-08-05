Yusuf Dikeç ve Elon Musk arasında İstanbul diyaloğu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık tarzıyla tüm dünyada gündeme oturan ve gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından Elon Musk'u etiketleyerek "Sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi?" diye sordu. Musk ise Dikeç'e, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" diyerek yanıt verdi.

Spor 05.08.2024 09:43 Giriş: 05.08.2024 09:43

Güncelleme: 05.08.2024 10:16 Kaynak: Haber Merkezi