Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yusuf Dikeç ve Elon Musk arasında İstanbul diyaloğu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık tarzıyla tüm dünyada gündeme oturan ve gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından Elon Musk'u etiketleyerek "Sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi?" diye sordu. Musk ise Dikeç'e, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" diyerek yanıt verdi.

Spor
  • 05.08.2024 09:43
  • Giriş: 05.08.2024 09:43
  • Güncelleme: 05.08.2024 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Dikeç ve Elon Musk arasında İstanbul diyaloğu

Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından X CEO'su Elon Musk'ı etiketleyerek paylaşım yaptı.

3 Ağustos'ta hesabını açtıktan iki gün sonra Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, şunları yazdı:

"Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?"

Musk ise Dikeç'e yanıt vererek, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında günün programı
Olimpiyatlarda madalya sıralaması değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
BirGün'e Abone Ol