Yusuf Emre Gültekin resmen Kocaelispor’da

Kocaelispor, Samsunspor’dan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin’le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1. ligin yeni ekibi Kocaelispor transferlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlılar geçen sene Samsunspor’da şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Yusuf Emre Gültekin’i kadrosuna kattı. 5 Ağustos günü statta hazırlık maçını tribünlerden takip eden Yusuf Emre Gültekin, Kocaelispor’un bugün yaptığı paylaşımla resmen Kocaelispor’da.

Kariyerinde 249 maça çıkan oyuncu 15 gol atarken 22 asist yaptı. Geçtiğimiz sezonda ise Samsunspor’da forma giyen oyuncu 4 asist yaptı.

Kocaelispor Kulübü, Yusuf Emre Gültekin’in transfer haberini paylaşırken şu ifadelere yer verdi: "Ailemize Hoş Geldin Yusuf Emre Gültekin! Kulübümüz, Yusuf Emre Gültekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun."