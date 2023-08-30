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Yusuf Erdem Gümüş Bandırmaspor’da

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 16:00
  • Giriş: 30.08.2023 16:00
  • Güncelleme: 30.08.2023 16:03
Kaynak: İHA
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Yusuf Erdem Gümüş Bandırmaspor’da

Bandırmaspor, sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, yeni bir transfer yaptı. Bordo-beyazlılar, Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. 

21 Temmuz 2003 doğumlu sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş’ün oynadığı 5 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor. Bandırmaspor’un yeni transferi Gümüş’ün oynadığı takımlar şu şekilde; Galatasaray U19, Karacabey Belediye Spor. 

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