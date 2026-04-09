Yusuf Güney tutuklandı
Katıldığı bir yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney, 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandı.Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.
Ardından Güney bugün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.