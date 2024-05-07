Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen atanacak, mülakat kaldırılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Mülakatlara da değinen Tekin, "Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu defaten dile getirmiştim" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Tekin, basın açıklamasında konuştu.

Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı ve ilgili ekonomi kurmayları ile son bir görüşme yaptıklarını söyledi.

"Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu defaten dile getirmiştim" diyen Tekin, KPSS puanının yüzde 50'si ile mülakat puanının yüzde 50'sinin alınarak atamanın gerçekleşmesine ilişkin yönetmelik değişikliğini de yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceklerini belirtti.

Tekin, başvuru sürecinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıca en çok atama yapılacak 5 branşı da açıkladı.

20 bin öğretmen atamasında en çok atama yapılacak branşlar ise şu şekilde:

Sınıf Öğretmenliği 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği 2 bin 499, Rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594, İngilizce 968.

Tekin şunları söyledi:

“Mümkün olan en fazla sayıda insanı aramıza dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatları doğrultusunda çalıştık. Bilhassa son dört yıl hem Türkiye’de hem dünyada ekonomik hayatı, sosyal hayatı alt üst eden arzu edilmeyen olaylar yaşandı. Pandemi ile başladığımız süreçte ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından asrın felaketini yaşadık. Üstüne iki tane seçim yaşadık. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

“DENEME DERSİ TARZINDA BİR MÜLAKATIN GEREKLİ OLDUĞUNU DİLE GETİMİŞTİM”

Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu defaten dile getirmiştim. Bunu yaparken süreçle ilgili olarak adalet ve güven kaygısı olan bütün arkadaşlarımızı, aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz.

Hali hazırda yasal düzenlemeye göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibariyle KPSS skorunun yüzde 50’si ve mülakatın yüzde 50’si alınarak sürecin yürütülmesi için bir yönetmelik değişikliğini yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye de göndereceğiz.

YENİ MÜFREDAT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle programımızı askıya çıkarmıştık. Bir haftalık süre vermiştik. Devamında da bu konuda bize bu konuda bize destek sunacak arkadaşların desteğine açığız demiştik. Yoğun bir öneri talebi bize geldiği için bu süreyi uzatmıştık. Bu hafta bitimine kadar ekranımızı açık tutacağız."