Yusuf Tekin açıkladı: Eğitimde yeni dönem

Son dönemde okullara gönderdiği Ramazan Genelgesi ile gündemden düşmeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimde birçok değişikliğin sinyalini verdi. Tekin, taşımalı eğitim, okula başlama yaşı ve kayıt sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"OKULA BAŞLAMA YAŞI TARTIŞILABİLİR"

Yandaş Yeni Şafak'a konuşan Tekin, okula başlama yaşına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, aynı sınıfta 66 aylık ve 84 aylık öğrencilerin birlikte eğitim görebildiğine dikkat çekti.

Bu yaş aralığında bir yılın gelişim açısından belirgin fark oluşturduğunu vurgulayan Tekin, “Bu yaş grubunda bir yıl ciddi fark oluşturuyor. İnce motor becerileri, kas gelişimi ve öz bakım yeterlilikleri değişebiliyor. Bu durum akran zorbalığına da zemin hazırlayabiliyor” dedi. Tekin, okula başlama yaşının pedagojik boyutlarıyla birlikte kamuoyunda kapsamlı biçimde tartışılması gerektiğini ifade etti.

TAŞIMALI EĞİTİM DEĞİŞEBİLİR

Taşımalı eğitim modelinde değişiklik üzerinde çalıştıklarını açıklayan Tekin, mevcut durumu şu sözlerle anlattı: “Şu an 250-300 köyden öğrenciyi bir merkez okula taşıyoruz. Ben diyorum ki model tersine dönebilir. Öğrenciyi değil, öğretmeni taşıyalım. Bugün yaklaşık 2 milyon öğrenci taşıyoruz. Bunun yerine 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir.”

Bu modelle öğrenci sayısı 30’un altına düştüğü için kapanma riski bulunan okulların açık tutulabileceğini belirten Tekin, norm sorununa da çözüm getirileceğini ifade ederek, “Mesela bir ortaokulda 30 öğretmen var ama haftalık ders yükü maaş karşılığını doldurmuyor. O okulu ‘A kategori merkez okul’ yapalım. Bu okula gelmek isteyen öğretmen şunu bilsin: Bu okulun hinterlan-dında 8 okul var. Branşıyla ilgili derslere o okullarda da girecek. Kabul ediyorsa tayin istesin. Etmiyorsa mevcut okulunda kalsın. Öğretmen haftada birkaç saat çevre okullara gider, dersini anlatır, döner. Hem kendi normunu doldurur hem de yüzlerce öğrenciyi taşımak zorunda kalmayız. Okul kapanmaz, yerinde eğitim devam eder” dedi.

KAYIT SİSTEMİ

Adrese dayalı kayıt sisteminin detaylı veri analiziyle yürütüldüğünü belirten Tekin, İçişleri Bakanlığı’ndan alınan verilerle mahalle ve sokak bazlı planlama yapıldığını söyleyerek, “Bir mahallede derslik başına 45 öğrenci düşüyorsa ‘Buraya okul lazım’ diyoruz ve yatırım planlıyoruz. Yeni yaptığımız okulda sınıf mevcudunu 25’e düşürmek istiyoruz.” dedi. Bir ilkokul yatırımının ortalama 400 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Tekin, “Bu kadar yatırım yapıyoruz ama veli ‘Ben çocuğumu oraya göndermem’ deyip başka okula yöneliyor” diye konuştu. Adres taşıma yoluyla sistemin aşılmaya çalışıldığını belirten Tekin, “Vatandaş çocuğun adresini başka mahalleye taşıyor. Herkes bunu yaparsa sistemi nasıl yöneteceğiz?” ifadelerini kullandı. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Tekin, “Eylül itibarıyla ciddi tedbirler devreye girecek” dedi. Tekin, yerleştirme önceliğinin öğrencinin evine en yakın okul olduğunu belirterek, “Çok talep varsa önce o sokakta oturanlar yerleşecek. 30 kişilik kapasite dolduysa dışarıdan alım yapılmayacak. Dolmadıysa kura gibi yöntemler uygulanabilir mi değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.