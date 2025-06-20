Yusuf Tekin açıkladı: Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı sona ererken, İstanbul'da 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,, Bahçelievler'de bir ilkokulda karne dağıtım töreni sonrası "Yıllık Değerlendirme" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, "1 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarını meslekleriyle ilgili yetiştireceğimiz bir süreç başlatacağız" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 1 EYLÜL 2025'TE DE HAYATA BAŞLAYACAK"

Bakan Tekin, "En radikal adım Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrasında yeniden yasama organının gündemine gelen ve 2024 yılı Ekim ayında yasalaşarak yürürlüğe giren öğretmenlik mesleği hakkında kanun oldu. Bu kanunla birlikte öğretmen adayı arkadaşlarımızın yetiştirilmesinden istihdamına kadar bir dizi konuyu yeniden ele aldığımız kanunun yürürlüğe girmiş oldu. Öğretmenlerimize yönelen şiddet ile ilgili de yasa metnine ağırlaştırıcı hükümler konuldu. Bu kanun içerisinde hayata geçirdiğimiz bir başka uygulama da Milli Eğitim Akademisi oldu. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarını meslekleriyle ilgili yetiştireceğimiz bir süreç başlatacağız. Mevcut öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili etkinlik ve faaliyetler yapacağız. Eğitim kurumu yöneticilerimizin yetiştirilmesi artık Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüteceğiz" diye konuştu.

"TEKRAR FORM UYGULAMASI BAŞLATTIK"

Bu yıl ilkokullarda karne uygulamasının kaldırıldığını söyleyen Bakan Tekin, "Artık öğretmenlerimiz TYMM kapsamında okullarımızda karne yerine girişim raporu hazırlıyor. Velilere rehberlik edecek bir uygulama olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar form uygulaması başlattık. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlayacak. 10 yıldır gündemimizde olan TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ulusal zekâ ölçeği uygulamamız tamamlandı. Pilot uygulamaları yapıldı ve bu yıl ilk defa Türkiye'de BİLSEM öğrenci seçiminde uygulandı" dedi.

Bugün itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için sona erdiğini dile getiren Tekin, bu süreçteki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti.