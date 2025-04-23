Yusuf Tekin açıkladı: Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli hissedilen depremin ardından yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

CNN Türk'te açıklama yapan Tekin, yarın okulların açık olacağını dile getirerek şunları söyledi:

"Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız açık olacak."