Yusuf Tekin 'Atatürk'e mektup' yarışmasının engellenmesini savundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-İş tarafından düzenlenmek istenen "Atatürk'e Mektup" yarışmasının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tekin, Bakanlığın izni olmadan okullarda etkinlik yapılamayacağını savundu.

Bakan Yusuf Tekin, gündeme ilişkin sorularını cevaplayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE HUKUKSUZLUKLARI YAPACAKSANIZ GİDİN CHP'DE YAPIN"

Bakan Tekin, "Bunlar diyorlar ki, 'Siz kimsiniz! Siz seçilmiş olabilirsiniz ama vesayet makamı biziz, şunu yapacağız dediğimizde gider yaparız siz de engel olamazsınız.' Ben de diyorum ki, 'Burası hukuk devleti, siz böyle hukuksuzlukları yapacaksanız gidin CHP'nin içinde yapın.'" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRMAM KARDEŞİM"

Bakan Tekin, "Atatürk'e Mektup" yarışmasının engellenmesine yönelik ise sürecin tamamen mevzuat ve kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.