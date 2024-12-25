Yusuf Tekin'den geciken öğretmen ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geciken ücretteki öğretmen ödemelerine ilişkin konuştu.

Tekin, AKP grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mülakatlara ilişkin konuşan Tekin, "Bir arkadaşımız 'Bana mülakatta haksızlık yapıldı' diyorsa mağdur edilmiştir. Bu durumda olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerini değerlendirmesini istiyoruz. Onun dışında başka nasıl bir mağduriyet olabilir bilemiyorum?" dedi.

“BİZE YA DA YARGI ORGANLARINA BAŞVURSUNLAR”

Tekin şöyle devam etti:

"Hepinizin bildiği gibi biz mülakatları şöyle yaptık; sınava giren öğretmen adayı arkadaşımız, kimliği gizli olarak, adı, soyadı, memleketi, yani herhangi bir şekilde torpil iddiasına konu olabilecek bütün kişisel bilgileri gizli bir biçimde mülakat yaptık. Aynı şekilde jüri üyelerinin her 3'ünün de isimleri, kimlikleri, görevleri gizli bir kodla, dolayısıyla ne jüri üyeleri adayı tanıyor ne aday jüri üyelerini tanıyor. Hiç kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Bu bir tedbir. İkinci tedbirimiz şuydu; aday arkadaşımıza verilen soruların, yani elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun, aynı zamanda cevabı jüri üyeleriyle paylaşıldı. Jüri üyeleri burada soruya yönelik adaydan hangi cevabın beklendiğini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken, bir mağduriyetin olması için bir hukuksuzluğun olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok. Ancak arkadaşlar şunu söylüyorlar; 'Başka bir ilde sınava giren arkadaş benden yüksek not aldı' diyorlar. Bu olabilir, bu mülakat o anki performanslarınıza göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla mülakatlarla ilgili bir hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa gereğini yaparız."

ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Usta öğretici ve ücretli öğretmen ücretlerinin ödenmesinde yaşanan gecikmeye ilişkin de konuşan Tekin şu bilgileri verdi:

"Usta öğretici ve ücretli öğretmenlerle ilgili prosedürümüz şöyle işler; biz her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız. Yıl içerisinde açılan kurslar, kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen bizim için tanımlanan limitin üzerine çıktığımız olur. Yani yıl içerisinde yaklaşık diyelim ki biz 60 milyon saat kurs açarız. Bazen bu sayı, bütçede bize tanımlanan sınırın üzerine çıkar. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı bizim taleplerimizi karşılar. Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüştür. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini alacak."

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşleri ile ilgili takvimi, sürekli takip ettiklerini belirten Tekin, "Suriye'deki eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak ise biz oradaki yetkili makamlarla Dışişleri Bakanlığımız üzerinden irtibat kurarak, bizden talep edecekleri destekleri, program oluşturma, öğretmen yetiştirme, kitap, yayın ve benzeri yapmakta üzerimize düşen sorumluluklar ne olursa Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde biz bu süreci yürütürüz. Geçtiğimiz haftadaki rakamlara göre 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var. Onlardan ne kadarının döneceğini, dönme planı yaptığını İçişleri Bakanlığı bize valilikler üzerinden bilgi aktarıyor. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.