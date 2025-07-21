Yusuf Tekin'den LGS soruşturmasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de şaibe iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, soruşturma sürecinin devam ettiğini, toplam 29 kişi hakkında soruşturma açıldığı bilgisini paylaştı.

Tekin, soruşturma açılan isimlerin görevlerinden uzaklaştırıldığını aktardı.

Tekin, şunları söyledi:

"Sınav güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

(LGS analiz raporu) Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz.

"29 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI"

(Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor. 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda."