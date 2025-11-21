Yusuf Tekin'den "MESEM" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine talebin her geçen yıl biraz daha arttığını söyleyerek "Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Tekin, Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Bakan Tekin, daha sonra Vali Akkoyun, AKP Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu. Okulda moda tasarım atölyesini gezen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

"MESEM'LERDE BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

AA'da yer alan habere göre Tekin, burada yaptığı açıklamada Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çocukların eğitim alabileceği işletmeleri yasal düzenlemeler ışığında sürekli denetlediklerini söyledi.

Bütün tedbirleri aldıklarını iddia eden Tekin, "Her denetlemeden sonra da iş güvenliğiyle ilgili en küçük bir aksaklık, en küçük bir suistimal gördüğümüz işletmelerle tamamen ilişkimizi kesiyoruz ya da işletmenin bunu düzeltmesini istiyoruz. Rutin olarak bütün tedbirleri alıyoruz" dedi.

Gelecek günlerde de otomotiv üzerine İstanbul ve Ankara'da atölye açılışı yapacaklarını duyuran Tekin, şöyle devam etti:

"Her çeşit elektrikli, diğer yakıtlarla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapıldığı atölyelerimiz... Mesleki ve teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler oluyor, yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl toplamda meslek teknik eğitimli 9. sınıfların yüzde 39'du öğrenci tercihi, bu yıl yüzde 42. Her geçen yıl biraz daha artıyor. Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz."