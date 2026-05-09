Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Eleştirileri anlamamış!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefetin "ucuz iş gücü" ve "sermayeye hizmet" eleştirilerine hedef olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, eleştirileri anlamadığını belirterek iş dünyası ile iş birliklerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

BAKAN TEKİN: "ELEŞTİRİLERİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) "İnsan, Değer, Teknoloji" temasıyla düzenlenen "Maarif'ten Medeniyete Eğitim Zirvesi"nde konuşan Bakan Yusuf Tekin, MESEM üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Muhalefetin, öğrencilerin "sermayenin kucağına atıldığı" yönündeki tepkilerini "tuhaf" olarak nitelendiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasıyla iş birliği yapalım' diyoruz. 'Öğrencilerimizi sermayenin kucağına atıyorsunuz' diye eleştiriyorlar. Bunu da anlamış değilim. Niye böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığımızı anlamadık. Ama anlasak da bir şey değişmez."

"POZİTİF SONUÇLAR ALIYORUZ"

İş dünyası ile yapılan protokollerin faydalı sonuçlar ürettiğini savunan Tekin, "Biz bu iş birliklerini devam ettireceğiz. Bu iş birliklerinden faydalı sonuçlar üretildiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Gittiğimiz her ortamda, katıldığımız her ortamda bunun sonuçlarıyla ilgili pozitif değerlendirmeler alıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan, bu süreci ayrıca "millete ve vatana hizmet şiarıyla" yürüttüklerini belirtti.

19 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, MESEM projesi kapsamında 2023 yılından bu yana 19 çocuğun iş kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle sıkça eleştirilmişti. Son olarak 1 Mayıs'ta Mahir Buğra K. isimli çocuk MESEM'de çalışırken hayatını kaybetmişti.