Yusuf Tekin'den 'Milli Eğitim Akademisi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Tekin, Bakanlık olarak 81 ilde belirli aralıklarla değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile beraber Milli Eğitim Akademisi hakkında konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Şimdi eğitim ve öğretimle ilgili dünyada var olan yenilikleri ve sorunların çözümü için alınan tedbirleri biz de ülkemizde uygulamaya başladık. Bunlardan bir tanesi, öğretmen yetiştirme sürecinde yeni modeller dünyada uygulanmaya başladı. Öğretmen olarak istihdam edilen kişilerin mesleğe başlamadan önce uzun bir uygulama tecrübesi olması, örnek olarak uygulanmaya başlandı. Birçok ülkede 500-600 saat uygulamalardan sonra öğretmen atamaları yapılıyor. Milli Eğitim Akademisi, bundan sonra öğretmen olarak istihdam edeceğimiz arkadaşları mesleğe başlamadan önce ve başladıktan sonra 5'er yıllık periyotlarla kendilerini sürekli geliştirmesi açısından hizmet içi eğitmeler verecek. Bu anlamda illerimizde fiziki altyapısı uygun olan yerleri Milli Eğitim Akademisi olarak değerlendirmek istiyoruz."