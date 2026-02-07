Yusuf Tekin'den muhalefete 'bayrak' sitemi: "Birisi çıkıp teşekkür etmedi"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yarıyıl tatilinin ardından "bayrak sevgisi" temasıyla ilk ders zilinin çalmasına ilişkin, "Bir tane muhalefet partisinden birisi çıkıp 'ya teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu" dedi.

Bakan Tekin, Erzurum'da AKP İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, "muhalefetin sudan bahanelerle kendisine yönelik yüklenmeleri olduğunu ve karne tatili sonrası karnelerle ilgili kendisine yönelik eleştiriler yapıldığını" savundu.

İkinci dönemde okulların "bayrak sevgisi" temasıyla açılmasına değinen Tekin, muhalefeti hedef alarak şöyle konuştu:

"Mesela tek bir tane muhalefet partisinden birisi çıkıp 'Teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun. Bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu. Sadece eleştiri, yalanlar, iftiralar üzerine ve insanların moral motivasyonunu kıracak, kırmaya yönelik temel atmama töreni yapacak, temel atmama töreni yapmayı da bir marifet olarak ya da şehirlerde trafik artıyor, yol yapmak trafik sorununu daha da büyütecek mantığıyla yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız."