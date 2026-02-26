Yusuf Tekin deneme sınavlarını hedef aldı, Veli-Der yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda gerçekleştirilen ücretli deneme sınavlarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekin’in, “Eğitimde fırsat eşitliğini bozacak ve içeriğini denetleyemediğimiz bir sınavı okullarımızda serbest bırakamayız. Özel kurslar kendi öğrencilerine bu sınavları yapabilir ancak benim öğrencime bu sınavları parayla satamazlar” sözlerine tepki geldi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, tartışılması gereken meselenin sınavların varlığı değil; bu sınavlara erişimdeki eşitsizlikler olduğunu vurguladı.

"HAKİKATİN TERS YÜZ EDİLMESİ SÖZ KONUSU"

Gezici, “Eğitim sistemini neredeyse tamamen merkezi sınavlara indirgemiş; pandemi ve deprem gibi olağanüstü koşullarda dahi bu sınavlardan vazgeçmemiş bir bakanın bugün eşitlik vurgusu yapması ise şaşırtıcı. Dahası, burada hakikatin ters yüz edilmesi söz konusu. Bakanın sözünü ettiği ücretli deneme sınavları, Türkiye genelinde yayınevleri tarafından belirli bir takvim doğrultusunda hazırlanan dershaneler ve okullarla paylaşılan sınavlardır. Bu sınavlar özellikle ekonomik nedenlerle dershaneye gidemeyen ya da yalnızca özel ders alarak hazırlanan öğrencilerimize sınav deneyimi kazandırırken; kendi bilgi düzeylerini görmelerine de imkân sağlıyor” dedi.

"BU UYGULAMA ÖNEMLİ BİR İMKANDIR"

Söz konusu sınavların okullarda yaklaşık beşte biri maliyetle uygulanabildiğini belirten Gezici, “Sınavlara yalnızca okulları aracılığıyla hazırlanan, kaynak kitap almakta dahi zorlanan ya da hiç alamayan öğrencilerimiz için bu uygulama önemli bir imkândır. Söz konusu deneme sınavları Türkiye genelinde aynı tarihlerde uygulanıyor ve merkezi olarak değerlendiriliyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem ülke genelindeki sıralamalarını görebiliyor hem de gerçek sınav koşullarına benzer bir sınav deneyimi yaşıyor. Özellikle dar gelirli öğrenciler açısından okullarda sunduğumuz bu imkân, derinleşen eşitsizlikler karşısında önemli bir destek işlevi görüyor. Okullarda bu uygulamayı öğrencilerimiz için, kamusal sorumluluk bilinciyle hayata geçiriyoruz. Bu durumdan sadece dershane sahipleri rahatsızlık duyabilir. Çünkü bu uygulama, onlar için potansiyel müşteri kaybına yol açabilir” diye konuştu.

"BAKANLIĞIN TERCİHİ SERMAYE"

Gezici, şunları dile getirdi: “Milli Eğitim Bakanı’nı bugüne kadarki politikaları ile tercihini kamusal yarardan ziyade sermaye çevrelerinden yana kullandığını göstermekten hiç çekinmedi. Burada da farklı bir söylem öne sürülse de, söz konusu düzenlemenin dershane temsilcilerinin talepleriyle örtüştüğü açıktır. Eğer gerçekten öğrenciler arasındaki eşitsizliği azaltmak hedefleniyorsa, işe merkezi sınav ücretlerini kaldırarak başlayabilir. Örneğin 2 Mart’ta sona erecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için 2 bin 100 TL’yi yatıramadığı için başvuru yapamama riski yaşayan yüzlerce öğrenci varken, eşitlik tartışmasını yalnızca deneme sınavları üzerinden yürütmek ikna edici görünmüyor.”