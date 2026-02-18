"Yusuf Tekin döneminde nitelikli eğitim zedelendi": Asıl hedef cumhuriyet değerleri

AKP’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra en çok öne çıkan bakanlarından biri Yusuf Tekin oldu. Tekin’in birçok kararı eğitimin nitelik kaybetmesine sebep olurken, eğitim emekçilerinin de çalışma koşulları olumsuz etkilendi.

Eğitim Sen Antalya Şubesi, Tekin’in pedagojik ve sendikal yaklaşımlarına ilişkin bir değerlendirme yayınladı. Yapılan açıklamada, Tekin’in eğitimi eşit, demokratik, laik, kamusal bir hak ve pedagojik bir süreç olarak ele almadığı ve öğretmeni denetim altında baskıladığı vurgulandı.

"LİYAKAT YERİNE SADAKAT"

Sistemde liyakat yerine sadakatin esas alındığı vurgulanan açıklamada, “Eğitim emekçileri arasında ve yönetici atamalarında adaletsizlik yaratmakta, mesleki motivasyonu yok etmekte, sendikal tercihler üzerinden ayrımcılık algısını güçlendirmektedir. Öğretmenler bu anlamda baskı altına alınarak eğitimin niteliği arttırılamaz. Okul iklimi Yusuf Tekin ile daha da otoriterleşmiş ve öğretmenlerin hiçbir konuda söz hakkının olmamasına dönüşmüştür. Yusuf Tekin öğretmenlere pedagoji yerine ideoloji dayatmaktadır. ÇEDES Projesi bunun en açık örneğidir. ‘İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacağız’ diye pedagojik gerekliliklerden uzak MESEM uygulamalarında öğrenciler hem akademik hem bedensel zarar görmektedir” denildi.

"PEDAGOJİK DEĞİL İDEOLOJİK ÖNCELİKLER"

Müfredat değişikliklerinin ve okullardaki uygulamaların pedagojik gerekliliklere göre değil, siyasi ve ideolojik önceliklere göre şekillendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “Yapılan değişiklikler pedagojik uygulamaların sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve çocuğun çok yönlü gelişimini esas alması gerekirken koşulsuz itaati, tek tipleştirmeyi ve denetimi merkeze almayı amaçlamıştır. Dolayısı ile Bakan Yusuf Tekin kendi siyasal ve ideolojik amaçları çerçevesinde okulları birer denetim mekanizması hâline dönüştürmüştür. Bu disiplinci anlayış sonucu gelinen noktada okul iklimi bozulmuş, öğretmen-öğrenci ilişkisi zedelenmiş, pedagojik yaratıcılık ve özgürce eleştirel düşünme biçimi ortadan kalkmıştır.”

Açıklamada, Yusuf Tekin döneminde son yapılan müfredat değişikliğiyle çocukların birey ve hak sahibi özne olarak değil, biçimlendirilmesi gereken nesneler olarak ele alındığı da vurgulandı. Bu yaklaşımın, çağdaş eğitim bilimiyle ve çocuk haklarıyla açıkça çeliştiği belirtildi.

"ASIL HEDEF CUMHURİYET DEĞERLERİ"

Bakan Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlere STK diyerek eğitimin dinselleştirilmesine kapı araladığı ve bilimsel müfredat ögelerini tartışmaya açtığı ifade edilen açıklamada, “Aile kavramını kullanarak özellikle kadın eğitim emekçileri üzerinde dinî bir tahakküm oluşturma çabasına girişmiş, kadınların kılık kıyafet özgürlüğüne yönelik saldırgan üsluba göz yummuştur. Laik eğitim ilkesini bu tip eylem ve etkinliklerle törpüleyerek asıl hedefinin cumhuriyet değerleri olduğunu göstermiştir. Eğitim baskıyla değil, özgürlükle, itaatle değil bilimle, ideolojik denetimle değil, pedagojiyle yürütülür” denildi.