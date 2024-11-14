Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu.
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürecin başladığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
Tekin, tercihlerin 20 Kasım Çarşamba saat 16:00'da sona ereceğini belirtti.
Tekin, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
📌20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 14, 2024
Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir.
Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını…