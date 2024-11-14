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Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu.

Eğitim
  • 14.11.2024 16:30
  • Giriş: 14.11.2024 16:30
  • Güncelleme: 14.11.2024 16:42
Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı
Fotoğraf: AA

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürecin başladığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Tekin, tercihlerin 20 Kasım Çarşamba saat 16:00'da sona ereceğini belirtti.

Tekin, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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