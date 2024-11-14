Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürecin başladığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Tekin, tercihlerin 20 Kasım Çarşamba saat 16:00'da sona ereceğini belirtti.

Tekin, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."