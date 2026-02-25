Yusuf Tekin duyurdu: "Laikliği savunuyoruz" bildirisine dava açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, okullara gönderilen 'Ramazan genelgesi'ni savunmaya devam ederek "Çocuklarımızın değerlerini içselleştirdiği eğitim ortamını oluşturmak bizim görevimiz. Yaptığımız şey kanunlarımıza ve anayasamıza uygun. Türkiye'de kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok. Davamızı açtık, kimin gerici olduğunu göreceğiz" dedi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı destek konuşması için de "kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı" diyen Tekin, "Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" iddiasında bulundu.

"DAVA AÇTIK"

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere de dava açtıklarını söyleyen Tekin, "Davayı da açtım arkadaşlar. Türkiye'de kimsenin Anayasa'yı yorumlama tekeli yoktur. 'Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim istemediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın ve azınlıktır' deme hakkı yoktur. Bu bir hakarettir. Bu etkinliklere katılan çocuklarımızın, velilerimizin hakkını sorumak için böyle bir adım attım. Kimin gerici, yobaz olduğunu göreceğiz. 168 kişi, yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumu azınlık kategorisine sokuyor. Bu anlamda, hakaretle muhatap olan herkesin kişisel olarak bu anlamda yargıya başvurması gerektiğini düşünüyorum."