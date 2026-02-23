Yusuf Tekin duyurdu: LGS’de kritik değişiklik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’de kritik değişikliklerin geleceğini duyurdu. Tekin, “Bu yıl başlayacak uygulamaya göre pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar ayrılacak, öğrenciler kendi grubunda yarışacak” dedi.

Tekin, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Liseesi gibi köklü okulların da aralarında bulunduğu liselere girişte ikili puan uygulamasına geçileceğini ifade etti.

"KONAKLAMA HİZMETİNE İMKAN YOK"

“Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkânımız yok” diyen Tekin şunları ifade etti: “O yüzden biz şimdi bu tür okullarla ilgili hazırlığın içindeyiz. Okulların kontenjan yapısını, pansiyonu olan ve olmayan diye ayıralım diyoruz. İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız, 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın. İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok orada. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler, istemiyoruz, gelemiyoruz, 1,5 saat sürüyor vs. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ne yapacağız o zaman? Ya da Kabataş Erkek. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz, bu yenilik bu yıl LGS kitapçığında olacak. Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz.”

"ZAM" AÇIKLAMASI

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine de zam geleceğini açıklayan Tekin, “Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılması gündemimizde var. Bunların hepsi; şube müdürü, müfettiş, genel idare hizmetleri sınıfına geçen arkadaşlarımız; uzman ve başöğretmen haklarını alamıyorlar. Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.