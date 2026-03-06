Yusuf Tekin duyurdu: Okullara 24 saat "polis devriyesi" geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valiliğini ziyaretinde Vali Hayrettin Çiçek ile görüştü.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Çekmeköy'de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Tekin, AKP döneminde hem genel anlamda şiddet hem de eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini iddia etti.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ"

"Eğitimde güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıldı" diyen Tekin, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."