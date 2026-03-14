Yusuf Tekin duyurmuştu: Okul kayıtlarında yeni dönem

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarında velilerin “okul seçme” girişimlerini önlemek için yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. Nefes gazetesinin haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sahte adresle kayıt yapılmasını engellemek amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de 2009-2010 eğitim öğretim yılından bu yana okul kayıtları MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) adres bilgileri temel alınarak e-Okul üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Ancak velilerin kayıt öncesinde ikametgâh adresini değiştirerek veya bazı okullara bağış yaparak sistemi aşabildiği biliniyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul kayıtlarına ilişkin yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını ve bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü söylemişti.

GEÇMİŞE DÖNÜK FATURA

Nefes’in aktardığına göre Meclis kulislerinde konuşulan yöntemlerden biri, kayıt yaptıracak öğrencinin velisinden geçmişe dönük fatura ibrazı istenmesi. Böylece adresin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi planlanıyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer seçeneğe göre ise adres bilgileri sistemle uyuşmuyorsa, okul bağışı yapılsa dahi kayıt işleminin gerçekleşmesine izin verilmeyebilir.

Bakan Tekin bazı okullarda sınıf mevcutlarının 15-16 öğrenciye kadar düşerken bazı okullarda 40-45 öğrenciyi bulduğunu belirterek kayıt sisteminde dengesizlikler yaşandığını ifade etmişti.

YUSUF TEKİN DAHA ÖNCE DE DEĞİNMİŞTİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce Yeni Şafak’a verdiği bir röportajda adrese dayalı kayıt sisteminin mahalle ve sokak bazlı veri analizleriyle yürütüldüğünü söylemişti. İçişleri Bakanlığı’ndan alınan verilerle planlama yaptıklarını belirten Tekin, bazı bölgelerde derslik başına düşen öğrenci sayısının 45’e kadar çıktığını, bu nedenle yeni okul yatırımlarının planlandığını ifade etmişti.

Yeni yapılan okullarda sınıf mevcutlarını 25 öğrenciye kadar düşürmeyi hedeflediklerini belirten Tekin, bir ilkokul yatırımının ortalama 400 milyon liraya mal olduğunu vurgulayarak velilerin adres değiştirerek farklı okullara yönelmesinin planlamayı zorlaştırdığını dile getirmişti.

Adres taşıma yoluyla sistemin aşılmaya çalışıldığını söyleyen Tekin, “Vatandaş çocuğun adresini başka mahalleye taşıyor. Herkes bunu yaparsa sistemi nasıl yöneteceğiz?” ifadelerini kullanmış ve bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek “Eylül itibarıyla ciddi tedbirler devreye girecek” demişti.

Tekin ayrıca yerleştirmede önceliğin öğrencinin evine en yakın okul olacağını belirterek talebin fazla olması durumunda önce aynı sokakta oturan öğrencilerin yerleştirileceğini, kapasite dolmadığı takdirde ise kura gibi yöntemlerin de değerlendirilebileceğini söylemişti.