Yusuf Tekin'e yıllar önce iletildi: Yüzlerce öğrencili ruhsatsız okul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rant odaklı kentleşmenin bir parçası olarak hayata geçirdiği "dikey okul mimarisi" projelerinden olan Ankara'daki Nasrettin Hoca Ortaokulu'nun ruhsatının 6 yıldır olmadığı ortaya çıktı.

Eğitim Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, bin öğrencisi ve yüze yakın öğretmeni bulunan okulda ruhsatın bulunmaması nedeniyle asansörün hizmete sokulmadığına da dikkat çekti. Okuldaki 45 özel gereksinimli öğrencinin mağdur edildiğini ifade eden Yıldırım, Bakanlığın adım atmadığını belirtti.

YUSUF TEKİN'E İLETİLDİ

Yıldırım, 27 Eylül 2023 tarihinde "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e binanın ruhsatsız olduğu ve bu nedenle asansörlerin kullanılamadığı bilgisi iletildiğini söyledi.

Aradan geçen 30 aya rağmen MEB'in okulun ruhsatsız olmasına karşın tek bir adım dahi atmadığını belirten Yıldırım, "Okuldaki öğrenciler ve eğitim emekçileri ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle üst katlardaki sınıflarda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler çok zorlanmaktadır. Bu öğrencilerimizin dışında düşme, yaralanma gibi nedenlerle merdiven çıkamayan çocuklarımızın sınıfları geçici olarak alt katlara taşınmak zorunda kalmıştır" dedi.

587 ÖĞRENCİSİ VAR

Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere okulda 21 derslik, 39 öğretmen ve 587 öğrencisi bulunuyor.