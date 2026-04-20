Yusuf Tekin: "Evlatlarımızı korumak sorumluluğumuz"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen saldırılarının ardından sessiz kalmasıyla eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni haftanın başlamasıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından açıklamada “Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur” dedi.

“TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Tekin şunları aktardı:

Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız.

Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye’nin millî birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitimin yükünü omuzlayan, şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir.

Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 14 Nisan'da 2007 doğumlu bir kişi av tüfeğiyle saldırdı. Saldırıda 10 öğrenci, dört öğretmen, bir polis ve bir kantinci yaralandı. Saldırgan polisin müdahalesi sırasında intihar etti.

Ertesi gün ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenlendi. Sekizi öğrenci, biri öğretmen dokuz kişi hayatını kaybetti.