Yusuf Tekin Gaziantep'te kreş açtı: Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te katıldığı kreş açma töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da açılan kreşler üzerinden hedef aldı. Tekin açıklamalarında "Zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söylüyordum. Diyordum ki, 'Siz iş adamlarından hayır aldığınızı iddia ediyordunuz, aldığınız hayırlarla inşa ettiğiniz okul binaları ile kreş binaları arasında bir paralellik var mı?" dedi. Tekin sözlerini "Eğer denetlemezsek, bugün belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların tekrar yaşanmayacağının garantisi yok" diyerek sürdürdü.
Milli Eğitim Bakanı Tusuf Tekin, Gaziantep'te "hayırsever" bir ailenin destekleriyle yapılan kreş açılışında yaptığı konuşmada Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kreşler ve gündüz bakımevleri üzerinden hedef alarak şu sözleri kullandı:
"Zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söylüyordum. Diyordum ki, 'Siz iş adamlarından hayır aldığınızı iddia ediyordunuz, aldığınız hayırlarla inşa ettiğiniz okul binaları ile kreş binaları arasında bir paralellik var mı? Yani kimseyi kandırıyor musunuz, kandırmıyor musunuz, bunu bir görelim. Hayrı aldınız, ne aldınız? Ne kadar aldınız, ne yaptınız? Bunu bir görelim.' e-Okul diye bir sistemimiz var, bunu işleyelim. Orada kayıtlı olsun ve vatandaşımız bilsin. Burada bir okul var. Bu okul Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve bakanlığın uygun bulduğu kişiler bu okulda öğretmenlik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygun bulduğu ders kitapları ve müfredat burada işleniyor. Bunu yapalım dedim, 'Siz bizi denetleyemezsiniz.' diyor. Niye denetleyemiyoruz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Anayasamız sizi bağlamıyor mu? Kanunlar sizi bağlamıyor mu? Diyor ki 'Erkeksen gel kapat.' Ben kapatacağım demiyorum ki. Diyorum ki 'Gelin, buranın standartlarını belirleyelim.' Türkiye'de 75 bin okul var. Bu okullarda nasıl standartları belirliyorsak, nasıl programları denetliyorsak bunu da yapalım. Eğer denetlemezsek, bugün belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların tekrar yaşanmayacağının garantisi yok."
"VATANSEVERLİĞİNİ TESPİT EDEMEDİĞİMİZ YERLERE MÜSAADE EDEMEYİZ"
Tekin açıklamalarına şöyle devam etti:
Milli Eğitim Bakanı olarak da bu sürece katkı verenlere teşekkür ediyorum. Milletin çoluğunu çocuğunu kandırmak, nereye gittiği belli olmayan, ne program uyguladığı belli olmayan, vatanseverliğini tespit etmediğimiz, hukuka uygunluğunu belirlemediğimiz yerlerde çocuklarımızın vakit geçirmesine müsaade edemeyiz. O yüzden böyle bir hayrı yapıp Gaziantep Büyükşehir Belediyesine sunduğu için Beyhan Bey'e teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine de bu hayrı, Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde ve şeffaf bir biçimde kabul ettiği için teşekkür ediyorum.
KREŞ TARTIŞMASI
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılında başlattığı ‘Yuvamız İstanbul’ projesiyle 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için kreş hizmeti vermeye başladı.
Mart 2025’te, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreci devam ederken, İmamoğlu’na, kreş açtığı için soruşturma açıldı.
Konuyu sosyal medya hesabından duyuran İBB başkanı, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” demişti.
İBB'yi Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra gündeme gelen kreş projeleri iktidar temsilcileri tarafından istikrarlı bir şekilde hedef alınmıştı.