Yusuf Tekin Gaziantep'te kreş açtı: Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Milli Eğitim Bakanı Tusuf Tekin, Gaziantep'te "hayırsever" bir ailenin destekleriyle yapılan kreş açılışında yaptığı konuşmada Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kreşler ve gündüz bakımevleri üzerinden hedef alarak şu sözleri kullandı:

"Zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söylüyordum. Diyordum ki, 'Siz iş adamlarından hayır aldığınızı iddia ediyordunuz, aldığınız hayırlarla inşa ettiğiniz okul binaları ile kreş binaları arasında bir paralellik var mı? Yani kimseyi kandırıyor musunuz, kandırmıyor musunuz, bunu bir görelim. Hayrı aldınız, ne aldınız? Ne kadar aldınız, ne yaptınız? Bunu bir görelim.' e-Okul diye bir sistemimiz var, bunu işleyelim. Orada kayıtlı olsun ve vatandaşımız bilsin. Burada bir okul var. Bu okul Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve bakanlığın uygun bulduğu kişiler bu okulda öğretmenlik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygun bulduğu ders kitapları ve müfredat burada işleniyor. Bunu yapalım dedim, 'Siz bizi denetleyemezsiniz.' diyor. Niye denetleyemiyoruz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Anayasamız sizi bağlamıyor mu? Kanunlar sizi bağlamıyor mu? Diyor ki 'Erkeksen gel kapat.' Ben kapatacağım demiyorum ki. Diyorum ki 'Gelin, buranın standartlarını belirleyelim.' Türkiye'de 75 bin okul var. Bu okullarda nasıl standartları belirliyorsak, nasıl programları denetliyorsak bunu da yapalım. Eğer denetlemezsek, bugün belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların tekrar yaşanmayacağının garantisi yok."