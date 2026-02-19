Yusuf Tekin hakkında 'Ramazan Genelgesi' nedeniyle suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin hakkında yayımladığı 'Ramazan Genelgesi' nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Kamu davası açılması talebiyle yapılan suç duyurusunda, ilgili genelgenin aile mahremiyetini, özel hayatın gizliliğini, din ve vicdan özgürlüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü “demokratik, lâik ve sosyal hukuk Devleti” düzenini zedeleyecek unsurlar içerdiği ifade edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından yapılan suç duyuruya ilişkin bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

"AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda bütün okullarda Ramazan ayı boyunca “Maarifin Kalbinde Ramazan” adı altında bir dizi dini etkinlik düzenlenmesi talimatlandırılmış, bu amaçla öğrencilere “Ramazan Çetelesi” dağıtılmıştır. Dini siyasete alet etmek anlamına gelen ve Anayasamızın Girişi, 2. ve 42. maddeleri ile Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olan bu genelge, aynı zamanda aile mahremiyetini, özel hayatın gizliliğini, din ve vicdan özgürlüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü “demokratik, lâik ve sosyal hukuk Devleti” düzenini zedeleyecek unsurlar içermektedir.

Bu nedenlerle, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında “Anayasayı İhlal” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçları işlediği gerekçesiyle yaptığımız kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız."

AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda bütün okullarda Ramazan ayı boyunca “Maarifin Kalbinde Ramazan” adı altında bir dizi dini etkinlik düzenlenmesi talimatlandırılmış, bu amaçla öğrencilere “Ramazan Çetelesi” dağıtılmıştır.… pic.twitter.com/3E4RFnusdW — Atatürkçü Düşünce Derneği (@add_genelmerkez) February 19, 2026

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ildeki okullara "ramazan boyunca etkinlik” kararını içeren bir yazı göndermişti. Bu kapsamda öğrencilere, “Oruç, namaz, sadaka, teravih” ve “Salavat-ı Şerife” ile “Kelime-i Tevhid” kutucuklarının yer aldığı, “Ramazan Çetelesi” dağıtdığı da ortaya çıkmıştı. Okul müdürlerine ise “Öğle aralarının ibadet saatlerine göre düzenlenmesi” talimatı verildiği öğrenilmişti. Söz konusu uygulamalar "fişleme" gerekçesiyle tepki çekerken eğitimciler ve İnsan Hakları Derneği de açıklamalar yaparak Tekin'in uygulamalarının ayrımcılık yarattığını vurgulamıştı.