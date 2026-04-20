Yusuf Tekin hâlâ koltuğunda

Haber Merkezi

Maraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırı sonrası, Ayser Çalık Ortaokulu geçici olarak eğitime kapatıldı. Okulun tabelası, öğrencilerin yeni eğitim alacağı Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’na asıldı. Saldırının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur istifa etti. Görev değişikliğinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucu karşılıklı alındığı öğrenildi. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ise bu konuda bir ses çıkmıyor. AKP iktidarının ülkeyi içine sürüklediği gericilik girdabı en çok eğitim alanını vurdu.

Ders içeriklerinin değiştirilmesinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef tahtasına konulmasından okullara imam atanmasına dek pek çok uygulama gerici, yandaş sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller üzerinden hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zamanında bu uygulamar ise hız kazandı. Yusuf Tekin zamanında eğitimde yaşanan son sorun ise okulların güvenliği oldu. Urfa ve Maraş’ta gerçekleştirilen ölümlü saldırıların ardından çeşitli eğitim sendikaları Türkiye genelinde iş bırakma eylemi düzenledi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Ankara’ya gelen sendikalı öğretmenler 16 Nisan Perşembe günü bakanlığa yürümek istedi ancak polis engeli ile karşılaştı. Sendikalar 16 Nisan’da İstanbul ve İzmir’de de İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eylem düzenledi. Eylemlerde ortak talep ise Yusuf Tekin’in istifasıydı.

MESEM ÖLDÜRÜYOR

SOL Genç de Yusuf Tekin’in istifası ve MESEM’lerdeki ölümlere dikkat çekmek için Bursa’da eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada, "MESEM uygulaması bir kez daha bizi üzüntüye ve öfkeye boğdu. Engin Tuncay arkadaşımız, MESEM’de çalışırken iş cinayetinde katledildi. MESEM adı verilen sömürühaneler, çaresi olmayan çocukları sömürü çarkına mahkûm etmekte ve onların kanıyla beslenmektedir. Geçtiğimiz günlerde Maraş ve Urfa’da yaşanan saldırılar hepimizin yüreğini yaraladı. Liberal politikilar ve kâr hırsıyla eğitimi şekillendiren bu iktidar yaşanan tüm bu felaketlerin sebebidir" denildi.

EMEP ÜYELERİNE GBT

İzmit’in Yahyakaptan Mahallesi’nde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifası talebiyle bildiri dağıtan Emek Partisi (EMEP) üyelerine müdahale edildi. Polis tarafından alıkonulan parti üyelerine GBT sorgulaması yapıldı.