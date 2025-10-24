Yusuf Tekin, imam hatip sözlerini yineledi: "Muhalefet üzerinde resmen tepindi"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz." dediğinde muhalefetin bunun üzerinde resmen tepindiğini, kastettiği şeyin anlaşılmadan konuşulduğunu iddia etti.

Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyet Okumaları Projesi 2025-2026 Dönemi Açılış Merasimi"nde konuştu.

"YİNE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUM"

İmam hatiplerle ilgili tepki çeken açıklamaları hakkında konuşan Tekin, "Bugünlerde sıkça gündem olan bir açıklamamdan dolayı burada bir kez daha aynı hususun altını çizmek istiyorum. Ben 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz' dediğimde muhalefet bunun üzerinde resmen tepindi. Kastettiğim şeyi anlamadan, dinlemeden, anlama ya da dinlemek için herhangi bir emek sarf etmeden konuşuyorlar, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Tekin, şöyle devam etti: "Benim kastettiğim şey, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği bir marka. Biz hem dini eğitimi hem de pozitif bilimleri aynı anda verebilen bir model üretmişiz. Bunu uluslararası bir marka haline getirelim, getirmek zorundayız. Getirirsek iyi olurdu. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukları, gençleri, onların heyecanlarını görünce, bu açıklamayı bir kez daha yapmanın doğru olacağına inandım. İmam hatip okulları modeli gerçekten dünyada bir marka haline gelebilecek, gelmesi gereken bir uygulama. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize düşen de bu markayı, bu bayrağı belki biraz daha ileriye taşıyacak bir gayreti sarf etmek."

Öte yandan sık sık imam hatip okullarını öven Milli Eğitim Bakanı Tekin'in ortaokula giden çocuğu, Ankara’nın olanakları ile öne çıkan kolejlerinden birinde okuyor.