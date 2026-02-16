Yusuf Tekin'le Akın Gürlek buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen hafta Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Gürlek ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürlek şunları yazdı: "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’i Bakanlığımızda ağırladık. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın adalet duygusu yüksek bireyler olarak yetişmesi adına el birliğiyle çalışacağız. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum."