Yusuf Tekin: Okullarda ve öğretmenlerde değil sorun, siyaset bunu kaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullardaki öğretmenlerin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Yusuf Tekin, öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesinde siyasi görüşlerinin bir kriter olarak değerlendirilmediğini savundu.

Tekin, “Biz bunu ta ocak ayında ilan ettik, hatta geçen yıl yapılması gerekiyordu bir yıl erteledik, kaldı ki 38 bin öğretmenin çoğunu yerlerinde tutuyoruz, norm fazlası denen 6000’inin yeri değişecek. Bu öğretmenlerin nereye katıldıkları, siyasi görüşleri vs yüzünden tayin edildikleri vs bu tamamen uydurma” ifadelerini kullandı.

“ROTASYON SİSTEMİ OLMASI GEREKİR”

Tekin, şunları söyledi:

“Türkiye’nin dört bir yanında bir sirkülasyon olsa çok daha adil ve sağlıklı işler sistem, bazı öğretmenler daha ‘iyi’ denen okullarda hayat boyu görev yapıyor, bazıları tercih edilmeyen yerlerde… Bu bana doğru gelmiyor. Esasen bir rotasyon sistemi olması gerekir. Ben bunu tartışmak istiyorum önümüzdeki süreçte. Proje okul biraz bunu amaçlıyor.”

ÖĞRETMENLER DÖNEM ORTASINDA MI GİDECEKLER?

Tekin, öğretmenlerin görev değişikliğinin dönem ortasında değil, önümüzdeki sonbaharda yapılacağını ifade etti.

Tekin, “Bu dönemin sonuna kadar elbette öğretmenlerimiz bulundukları yerlerde görev başında, bu görevlendirme önümüzdeki sonbahardan itibaren yürürlüğe giriyor” diye konuştu.

Tekin, ayrıca proje okul sayısını azaltmak istediklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine sayıyı azaltmaya çalışıyoruz. Okullar kendileri başvuruyor, proje okul olmanın belli kriterleri var, onları sağlayıp sağlamadıklarına bakılarak bizim kurulumuz listeye alıyor ya da almıyor.”

"SİYASET BUNU KAŞIYOR"

Tekin, “MEB bu atamaları neden öne alınmış tarihte değil de diğer öğretmen atamaları ile birlikte haziranda yapmayı yeniden değerlendirmiyor?” sorusuna verdiği yanıtta ise okullarda ve öğretmenlerde sorun olmadığını siyasetin bu konuyu kaşıdığını savundu.

Tekin şunları söyledi:

“Ben 1 milyon 200 bin kişiyi yönetmekle yükümlüyüm, önceden alınmış bir karar ve açıklanmış bir takvim var, 6000 kişi için böyle bir kaosa yol açamam, o başka sorunları doğurur. Kaldı ki okullarda ve öğretmenlerde değil sorun, siyaset bunu kaşıyor.”